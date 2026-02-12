Tunisie | Ahmed Souab reste en détention

La Cour d’appel de Tunis a rejeté, ce jeudi 12 février 2026, la demande de libération de l’avocat et ancien juge administratif Ahmed Souab.

La Chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires à caractère terroriste a également décidé de reporter l’affaire au 23 février courant, indique son fils Saeb Souab.

Pour rappel, Ahmed Souab à été condamné en première instance à une peine de cinq ans de prison, assortis de trois ans de surveillance administrative.

Associations nationales et internationales, partis politiques et activistes de la société civile se mobilisent pour Me Souab et appellent à sa libération et à mettre fin aux poursuites le visant.

Y. N.