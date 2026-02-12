Rejet de la demande de libération du député Ahmed Saïdani

Le député de l’Assemblée des représentants du peuple, Ahmed Saïdani, devra rester en détention après le rejet de sa demande de libération, ce jeudi 12 février 2026.

La Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a par ailleurs remporté son procès à une date ultérieure, qui n’a pas encore été précisée.

Pour rappel, le député a été visé par un mandat de dépôt le 6 février courant et ce pour des accusation liées à l’atteinte envers autrui, via un réseau de communication.

Y. N.