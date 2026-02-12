L’Institut Pasteur de Tunis rend hommage au Pr Ali Bouattour

À l’occasion de son départ à la retraite, l’Institut Pasteur de Tunis a rendu hommage, ce jeudi 12 février 2026, au Pr Ali Bouattour, chercheur biologiste principal et vétérinaire entomologiste.

Le Pr Ali Bouattour a dirigé le Service d’Entomologie Médicale de Tunis depuis 1992, contribuant de manière remarquable au développement de la recherche sur les vecteurs et les maladies qu’ils transmettent.

Cette contribution s’est traduite par l’encadrement de plusieurs thèses et par la publication de nombreux articles de haut niveau.

Fondateur du laboratoire « Virus, Vecteurs et Hôtes : Approche ‘One Health’ et innovation technologiques pour une santé meilleure », il a consacré sa carrière à l’étude des moustiques, tiques et phlébotomes, et au renforcement des actions de surveillance et de lutte contre les maladies à transmission vectorielle.

Au sein de l’Institut Pasteur de Tunis, il a également occupé la fonction de Directeur de la formation et des stages.

À l’occasion de son départ à la retraite, l’IPT rend hommage à un scientifique passionné, un pédagogue engagé et une personnalité profondément humaine : « Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour votre dévouement et pour l’héritage scientifique et humain que vous laissez au sein de notre Institut ».

Communiqué