Vents violents en Tunisie | Les rafales ont atteint les 107 km/h !

Selon les derniers relevés enregistrés ce jeudi 12 février 2026 jusqu’à 16h, plusieurs régions du pays ont fait face à des vents violents avec des rafales puissantes.

​C’est la délégation de Thala qui détient le record de la journée avec une vitesse de vent atteignant 107 km/h, indique l’Institut national de la météorologie (INM), en ajoutant que Bizerte arrive en 2e position avec des vents ayant soufflé à 105 km/h.

Dans le Grand Tunis, l’INM affirme avoir enregistré des pointes à 102 km/h, suivi de Monastir (98 km/h), de ​Béja (93 km/h), du Kef (92 km/h) puis de Silana et Enfidha (91 km/h).

​Notons que les autorités recommandent la plus grande prudence ces jours-ci, notamment sur les routes.

Y. N.