Tunisie | Une ceinture bleue pour protéger les plages  

La Tunisie a annoncé le lancement de la «Ceinture bleue» pour lutter contre l’érosion côtière et les ondes de tempête et souligne la nécessité de revoir le modèle actuel et de nouer des partenariats avec des acteurs privés et des associations. (Ph. Les plages constamment agressées par l’érosion marine, à Djerba : Sidi Jmour, Ajim et Midoun).

Cette nouvelle initiative de protection du littoral a été annoncée par le ministre de l’Environnement, Habib Abid, lors d’une visite dans le gouvernorat de Médenine, le 9 février 2026, pour inspecter les dégâts constatés suite aux intempéries de ces dernières semaines sur les zones côtières exposées.

Selon l’agence de presse Tap, cette «Ceinture bleue» s’inspire du concept de la «Ceinture verte» contre la sécheresse et la désertification et devrait aboutir à la création d’une barrière de protection côtière. Elle implique une révision du modèle d’intervention actuel et une plus grande participation du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques, notamment en tenant compte des obstacles juridiques et des contraintes opérationnelles.

Un point clé des recommandations du ministre concerne la capacité de mise en œuvre : Abid a souligné les ressources limitées de l’Agence nationale de protection et d’aménagement du littoral (Apal), souvent d’ailleurs mise sur la sellette, y compris par le président Kaïs Saïed, insistant sur le fait que l’agence seule ne serait pas en mesure d’assurer la protection de l’ensemble du littoral, long de quelque 1200 km, considéré comme prioritaire dans un contexte de pression climatique croissante.