Ariana | Enquête sur des soupçons d’abus sexuels dans dans une maternelle

Une enquête a été ouverte sur des soupçons d’abus sexuels sur un enfant de 3 ans dans dans une maternelle située dans le gouvernorat de l’Ariana (nord de Tunis).

Selon le délégué général à la protection de l’enfance, Moncef Abdallah, les services du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées ont engagé les procédures administratives et judiciaires, a-t-il affirmé dans une déclaration à Mosaïque FM, ce jeudi 12 février 2026.

L’enquête est menée sous la supervision du Parquet et en collaboration avec les services sécuritaires, la délégation de protection de l’enfance et des spécialistes en psychiatrie, a ajouté la même source.

La victime, un enfant de trois ans, a été entendue en présence de psychologues et a bénéficié d’une prise en charge psychologique au sein d’un établissement hospitalier public, ajoute encore le délégué général.

Pour rappel, l’affaire a éclaté lorsque la mère de la victime a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’inaction des services concernés en affirmant que son fils de 3 ans a été sexuellement abusé le 30 janvier dernier au sein de la maternelle.

