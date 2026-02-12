Du nouveau dans l’affaire du braquage à l’arme blanche à la Soukra (DGSN)

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation de trois étrangers, auteurs du braquage ayant visé une femme à la Soukra.

Dans un communiqué publié ce jeudi 12 février 2026, la DGSN a précisé que suite à la véidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant ce braquage à l’arme blanche, les unités sécuritaires sont parvenue à identifier les suspects et à les arrêter.

Il s’agit de trois Subsahariens qui ont été arrêtés, dont les deux suspects principaux présumés, ajoute la même source en affirmant que la victime et elle aussi Subsaharienne et qu’elle n’a pas déposé de plainte, à ce jour.

Le Parquet de l’Ariana a pour sa part ordonné la mise en détention des suspects et l’enquête se poursuit.

Y. N.