Tunisie-Italie | Coopération en matière de valorisation énergétique des déchets

Une délégation tunisienne de haut niveau a rencontré, mardi 10 février 2026, des représentants du Ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (Mase) et du Centre du Pnud à Rome afin d’échanger des expertises sur la gestion des déchets, les solutions de valorisation énergétique des déchets (VAD) et les perspectives de collaboration future.

Ces discussions ont marqué le début d’une mission technique en Italie, facilitée par le Pnud, visant à soutenir les efforts de la Tunisie pour renforcer son secteur de la valorisation énergétique des déchets et faire progresser son programme national de transition énergétique.

La journée a débuté par une réunion d’information au Centre du Pnud à Rome, au cours de laquelle les participants ont passé en revue l’ordre du jour de la mission, discuté des engagements prévus et exploré les domaines de coopération possibles.

La délégation tunisienne a présenté les priorités actuelles liées au projet pilote de valorisation énergétique des déchets sur l’île de Djerba et son déploiement prévu sur d’autres sites. Le Mase a présenté les domaines de collaboration en cours avec la Tunisie, tandis que le Centre du Pnud à Rome a exposé les projets d’extension du soutien du mécanisme Pista (Prévention, Incinération/Valorisation énergétique, Stockage/Tri, Transport, Assainissement/Valorisation matière) en Tunisie afin de faciliter le passage à l’échelle et la bancabilité du projet.

Cette réunion a été suivie d’une réunion technique de haut niveau rassemblant la délégation tunisienne, les services du Mase, notamment Alessandro Guerri, directeur général des affaires européennes et internationales et du financement durable, ainsi que des experts du Pnud.

La session a porté sur les aspects stratégiques et réglementaires de la gestion des déchets et de leur valorisation énergétique.

Les représentants tunisiens ont présenté les objectifs de la mission, les besoins du pays en matière de gestion des déchets et les possibilités d’implication du secteur privé dans les projets d’expansion. Leurs homologues italiens ont présenté la stratégie italienne en matière d’économie circulaire et les cadres réglementaires régissant la valorisation énergétique des déchets, le biométhane et les objectifs de développement durable pertinents (ODD 7 et ODD 12).

L’après-midi, le Centre du Pnud à Rome a accueilli une table ronde sur l’engagement du secteur privé, réunissant des représentants gouvernementaux et ouverte par une allocution de l’administrateur du Pnud, Alexander De Croo, à l’occasion de sa visite à Rome. Des représentants d’associations italiennes, d’entreprises privées actives dans les secteurs des déchets et de la VAD, d’institutions impliquées dans la coopération internationale et de la Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôt et de consignation italienne) y ont également participé.

Cette table ronde a permis aux institutions tunisiennes de présenter leurs priorités politiques, les réformes tarifaires et les détails du projet pilote de Djerba, ainsi que d’évoquer les possibilités de collaboration avec les acteurs industriels italiens.

Les entreprises et associations participantes ont partagé leurs bonnes pratiques, leur expertise technique et les pistes de coopération envisagées pour de futures initiatives en matière de VAD et de biogaz.

Les échanges de la journée ont réaffirmé l’engagement commun des institutions tunisiennes, du Mase et du Pnud à renforcer la coopération dans les processus de gestion des déchets et de valorisation énergétique, afin de soutenir la transition de la Tunisie vers des systèmes énergétiques plus durables et résilients.

D’après Pnud.