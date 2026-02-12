IDH 2025 | La Tunisie au 4e rang en Afrique

La Tunisie a renforcé son statut de pays parmi les plus développés d’Afrique, se hissant à la quatrième place du continent dans l’Indice de développement humain (IDH) 2025, selon une nouvelle analyse de la plateforme spécialisée The African Exponent.

Avec un IDH de 0,746, le classement de la Tunisie témoigne de progrès constants, fruits de plusieurs décennies de réformes éducatives, d’une gouvernance inclusive et de politiques socio-économiques tournées vers l’avenir.

L’IDH, calculé à partir des données du Rapport sur la population mondiale, mesure l’efficacité avec laquelle les pays transforment la croissance économique en amélioration du niveau de vie, en évaluant l’espérance de vie, le niveau d’instruction et le revenu par habitant.

Ce sont les nations insulaires, réputées pour leur stabilité politique et leurs investissements soutenus dans le capital humain, qui occupent les premières places du classement.

Les Seychelles arrivent en tête du continent avec un score de 0,848, témoignant d’une gouvernance solide, d’une planification du développement humain à long terme et d’une gestion économique saine. L’île Maurice suit en deuxième position avec un score de 0,806.

L’Algérie se classe troisième avec un score de 0,763, grâce à ses richesses en hydrocarbures et ses investissements continus dans l’éducation et le développement social, tandis que l’Égypte complète le top cinq avec un score de 0,754, grâce à des améliorations importantes dans les systèmes d’éducation publique et de santé.

Le reste du top dix comprend un groupe diversifié de pays d’Afrique australe et centrale : l’Afrique du Sud (0,741), le Gabon (0,733) et le Botswana (0,731). La Libye se classe neuvième avec un score de 0,721, témoignant d’une reprise prudente après des années de conflit, soutenue par une attention renouvelée portée au capital humain et à la stabilisation institutionnelle. Le Maroc complète le top dix avec un IDH de 0,710.

L’analyse d’African Exponent combine des données quantitatives sur l’IDH avec des évaluations qualitatives de la qualité de la gouvernance, de la continuité des politiques et du développement des infrastructures sociales sur le continent.

I. B.