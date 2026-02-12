Tunisie | Ahmed Souab sera-t-il mis en liberté ?  

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme de la Cour d’appel de Tunis a examiné ce jeudi 12 février 2026 l’affaire portée contre l’avocat Ahmed Souab, sur la base de déclarations qu’il avait faites sur le déroulement de l’affaire dite de «complot contre la sûreté de l’État», et ce en sa qualité d’avocat de certains accusés.

Selon Diwan FM, citant une source judiciaire, le tribunal a décidé d’ajourner l’affaire après l’audience en vue d’examiner la demande de mise en liberté de Me Souab et de fixer la date de la prochaine audience.

Il convient de rappeler que la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis avait condamné Me Souab à 5 ans de prison, assortis de 3 ans de surveillance administrative.

Commentant l’audience d’aujourd’hui dans un post Facebook, Me Bassem Trifi, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), a écrit ceci : «Dans l’affaire d’Ahmed Souab, après les plaidoiries des avocats concernant la demande de mise en liberté, le ministère public a demandé l’application de la loi et non le rejet de la demande de mise en liberté, ce qui est inhabituel et constitue un signe positif.»

Est-ce à dire que les avocats de Me Souab s’attendent à une réponse positive à leur requête ? C’est ce que nous souhaitons le plus à Me Souab, réputé être un grand défenseur des droits, dont on a du mal à admettre qu’il puisse être jugé pour… un crime terroriste !

I. B.