Tunisie | Bond 39,3% des investissements déclarés en 2025

Le volume total des investissements déclarés a atteint 8 356 millions de dinars tunisiens (MDT) en 2025, soit une hausse de 39,3 % par rapport à 2024, selon le bulletin annuel 2025 de la Tunisian Investment Authority (TIA), publié lundi 9 février 2026. Cette progression témoigne d’une reprise de l’investissement et reflète la confiance croissante dans les perspectives économiques de la Tunisie.

Ces investissements devraient créer 101 681 nouveaux emplois, témoignant de l’attractivité et de la résilience croissantes de l’écosystème économique tunisien.

Le secteur des services s’est imposé comme le principal moteur de la création d’emplois, représentant près de 60 000 nouveaux postes, soit 59 % du total des emplois créés. Cette performance est soutenue par une hausse de 75 % des investissements, qui ont atteint 1 755 MDT, confirmant le rôle croissant du secteur dans la croissance et l’emploi.

Malgré un ajustement conjoncturel marqué par un recul de 14,3 % du volume des investissements, le secteur industriel demeure un pilier structurel de l’économie. Il représente 35 % des investissements déclarés, soit 2 924 MDT, et devrait générer 39 % des nouveaux emplois, confirmant ainsi son importance stratégique pour le tissu productif tunisien.

Dans le même temps, les énergies renouvelables renforcent leur position stratégique, attirant 1 685 MDT, soit 20 % du total des investissements déclarés, conformément à la feuille de route nationale tunisienne pour la transition énergétique à l’horizon 2035.

Le secteur agricole a fait preuve d’une résilience remarquable, enregistrant une hausse de 11,6 % à 1 347 MD, tandis que le tourisme a connu une croissance exceptionnelle de 238 %, portée notamment par un important projet de 300 MDT à Jendouba.

Ce dynamisme renouvelé en matière d’investissement repose sur trois piliers clés :

1- confiance des investisseurs : les nouveaux projets représentent 74 % du total des investissements, ce qui témoigne du regain d’attractivité de la Tunisie en tant que destination d’investissement ;

2- développement territorial inclusif : 54 % des investissements sont orientés vers des zones de développement régional, favorisant une croissance équilibrée et inclusive ;

3- confiance nationale : les investissements nationaux représentent 65 % du total, soit 5 434 MD, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs tunisiens dans les perspectives économiques du pays.

Grâce à ces résultats, la TIA réaffirme son rôle de facilitateur stratégique, déterminé à positionner la Tunisie comme un pôle d’investissement compétitif en Méditerranée.

La TIA continue d’accompagner les investisseurs nationaux et internationaux dans la mise en œuvre de projets créateurs de valeur durable, d’emplois qualifiés et d’un impact économique à long terme.