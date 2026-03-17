1 700 personnes en attente de greffe rénale en Tunisie  

La professeure Lilia Ben Fatma, spécialiste en néphrologie, hémodialyse et transplantation rénale, a rappelé le nombre de patients en Tunisie actuellement sous dialyse et qui s’élève à 13 000, chiffre qu’elle juge élevé par rapport à la population totale du pays et souligne la nécessité de le réduire dans les années à venir.

Dans une déclaration à Mosaique FM, la professeure Ben Fatma a ajouté que la liste d’attente pour une greffe d’organe compte actuellement 1 700 personnes, tout en insistant sur l’importance de la prévention des maladies rénales, car il s’agit d’une maladie silencieuse, asymptomatique à ses débuts.

La Pre Ben Fatma a souligné que parmi les facteurs contribuant à l’augmentation de la prévalence des maladies rénales figurent le mode de vie moderne, les habitudes alimentaires et la forte prévalence de l’hypertension et du diabète.

Pre Ben Fatma a expliqué qu’une étude menée par la Société tunisienne de néphrologie, d’hémodialyse et de transplantation rénale a démontré qu’environ 40 % des personnes atteintes de diabète et d’hypertension développent une maladie rénale.

Elle a, également, insisté sur l’importance de se soumettre aux examens médicaux nécessaires après le mois de Ramadan, qui s’achèvera ce weekend, compte tenu de l’impact potentiel du jeûne sur certaines fonctions rénales.

Tout en rappelant que les patients souffrant d’hypertension et de diabète présentent le risque le plus élevé de développer une maladie rénale, Pre Ben Fatma a recommandé de boire suffisamment d’eau, de faire de l’exercice régulièrement, et de préférence la marche, d’arrêter de fumer, d’éviter de prendre des médicaments sans avis médical, en particulier le anti-inflammatoires comme ceux liés aux rhumatismes, et de s’abstenir de recourir à des remèdes à base de plantes sans avis médical.

I. B.