Un homme de 70 ans tué à coups de couteau à Kerkennah

Une affaire tragique a secoué l’île de Kerkennah récemment hier, mardi 3 février 2026 : Un homme de 70 ans a été mortellement poignardé, chez lui à Kerkennah

Selon les précisions apportées par le porte-parole du tribunal de Sfax, dans une déclaration à Diwan FM, le tueur s’est rendu au poste de police immédiatement, hier après-midi, après avoir tué sa victime.

Il avait un couteau à la main et a avoué le meurtre d’un commerçant qu’il connaissait dans le cadre de son métier d’ouvrier dans le bâtiment, indique la même source.

Sur les lieux du crime, l’homme de 70 ans a été retrouvé mort, baignant dans son sang, ajoute la même source en affirmant que le tueur a avoué les faits alors que le mobile est pour l’heure inconnu.

Le Parquet a ordonné la mise en détention du meurtrier ainsi que la poursuite de l’enquête.

Y. N.