Pluies et vents annoncés pour cette nuit | Les régions concernées

l’Institut National de la météorologie (INM) a annoncé des pluies orageuses et des vents forts attendus cette nuit dans quelques régions du pays

Dans son bulletin météo, l’INM indique que des nuages parfois denses couvriront le nord du pays, apportant des pluies éparses et que ces précipitations prendront un caractère orageux de manière temporaire, notamment à l’extrême Nord-Ouest alors que dans les autres régions, le ciel sera marqué par des passages nuageux plus cléments.

La même source ajoute que le vent soufflera avec force près des côtes et sur les hauteurs et que la mer sera très agitée en particulier au nord du pays.

Quant aux températures nocturnes, elles varieront entre 6°C et 10°C au Nord et au Centre et entre 11°C et 16°C dans le reste des régions du pays.