Sousse | Garde-à-vue pour 3 trafiquants de cannabis  

Trois présumés trafiquants de stupéfiants ont été placés en garde-à-vue, en application d’une décision du parquet de Sousse.

Ces derniers ont été arrêtés par la brigade de police judiciaire relevant du district de la police nationale de Sousse-Ville dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans la région.

Lors de l’opération, des quantités de zatla (cannabis) ont été saisies, ainsi que des smartphones et une somme d’argent provenant des revenus du trafic, indique Mosaïque ce jeudi 19 février 2026.

Dans ce même contexte, les forces de sécurité de la même ville ont arrêté, le 16 février, un élève déscolarisé qui tentait de vendre des stupéfiants à des collégiens.

Le suspect, né en 2010 et déscolarisé depuis le 22 janvier dernier, a été appréhendé à l’intérieur de l’établissement scolaire après que le directeur, intrigué par ses agissements, ait contacté les forces de sécurité pour qu’elles interviennent, rapporte également Mosaïque.

