Tunis | Un dealer et son père condamnés pour trafic de drogue

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue en famille, impliquant un jeune et son père.

Le dealer, habitant à Douar Hicher, a écopé d’une peine de 14 ans ferme alors que son père a été condamné à 5 ans de prison, sachant qu’ils ont également été poursuivis pour blanchiment d’argent.

Selon les éléments de l’enquête, la justice a ordonné la confiscation de biens immobiliers que le dealer a pu acquérir avec l’argent de son trafic.

Y. N.