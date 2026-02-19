Report de deux affaires de corruption visant Sihem Ben Sedrine

La justice a décidé de reporter deux affaires liées à la corruption, visant l’ancienne présidente de l’Instance vérité et dignité (IVD) Sihem Ben Sedrine.

La Chambre criminelle compétente pour les affaires de corruption financière près la Cour de première instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de ces deux affaires au 19 mars prochain, indique une source citée par Mosaïque FM, ce jeudi 19 février 2026.

La même source a rappelé que d’autres suspects sont poursuivis dans la même affaire, notamment un avocat, l’homme d’affaires Slim Chiboub, l’ancien ministre des Domaines de l’État Mabrouk Korchid ou encore Abdelmajid Bouden.

Cette affaire concerne des accords de conciliation et des activités liées à l’IVD, ainsi qu’une affaire qui concerne la Banque franco-tunisienne (BFT).

