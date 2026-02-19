Tunisie | Décès de l’ancien ministre Abderrazak Kéfi

L’ancien ministre Abderrazak Kéfi est décédé ce jeudi 19 février 2026 à l’âge de 87 ans. Militant du Néo-Destour, devenu Parti socialiste destourien puis Rassemblement constitutionnel démocratique, il a été associé aux régimes respectifs de Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali.

Né le 22 avril 1938 à Kairouan, Abderrazak Kéfi a été gouverneur de Béja de janvier à septembre 1969 et gouverneur de Jendouba de 1981 à 1982.

Nommé directeur général de la Radiodiffusion-télévision tunisienne en 1982, il a été ministre de l’Information de 1983 à 1986, puis du Transport et du Tourisme de 1987 à 1988.

Le cortège funèbre partira, demain après la prière du vendredi, de son domicile situé au 16, rue Manoubia Ben Nasr, à Kairouan, pour être inhumé au cimetière Qouraich.

La cérémonie du farq aura lieu dimanche soir, à partir de 20 heures, à son domicile tunisois. Que Dieu ait son âme et lui accorde sa miséricorde.

I. B.