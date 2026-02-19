Ksar Saïd | Des blessés dans une explosion de gaz

Selon un premier bilan, cinq personnes ont été blessées, dans la soirée de ce jeudi soir, dans une explosion de gaz survenue dans un appartement à Ksar Saïd.

Selon la radio locale, on compte un cas grave parmi les blessés, sachant que ces derniers ont tous été pris en charge rapidement par la protection civile qui les a transporté à l’hôpital.

La même source ajoute que l’explosion a causé des dégâts matériels dans au moins quatre appartements du même immeuble et qu’une enquête devra être ouverte à ce propos.

