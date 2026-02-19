TGM | Reprise totale du trafic ce vendredi et horaires spéciaux pour Ramadhan

La Société des transports de Tunis (Transtu) a annoncé la reprise de la circulation des trains sur l’intégralité de la ligne Tunis-Goulette-Marsa (TGM) à partir du vendredi 20 février 2026.

Après une période de travaux, la Transtu confirme que toutes les conditions d’exploitation, particulièrement en matière de sécurité, sont désormais réunies pour permettre une circulation continue sur toute la ligne.

La même source ajoute que la ligne de bus n°347, reliant la station « Tunis Marine » à La Marsa via La Goulette, continuera de circuler normalement pour renforcer l’offre de transport dans cette zone.

La Transtu a par ailleurs diffusé sa grille horaire adaptée au mois de Ramadhan avec une fréquence de dessertes prévues toutes les 45 minutes, avec un démarrage du service dès 03h30 du matin comme suit :

Au départ de « Tunis Marine » :

Dernier voyage avant l’Iftar : 17h15

Premier voyage après l’Iftar : 19h15

Dernier voyage nocturne : 22h30

Au départ de « Marsa Plage » :

Dernier voyage avant l’Iftar : 17h00

Premier voyage après l’Iftar : 19h15

Dernier voyage nocturne : 23h00

