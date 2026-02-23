Tunisie | 8 ans de prison pour une femme accusée de trafic d’organes

La chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis a condamné à huit ans de prison une femme accusée de trafic d’organes.

L’accusée servait d’intermédiaire pour recruter des personnes souhaitant vendre leurs organes, notamment leurs reins, à une clinique en Turquie en échange d’une somme d’argent et de la prise en charge des frais de voyage et de séjour en Turquie.

C’est ce qu’a annoncé Diwan FM, ce lundi 23 février 2026, en citant une source judiciaire, ajoutant que le tribunal a également condamné l’accusée à une amende de 30 000 dinars.

La Turquie demeure un centre névralgique du trafic d’organes, marqué par d’importants démantèlements de réseaux internationaux exploitant des populations vulnérables, notamment des migrants syriens.

En ce mois de février 2026, les autorités turques ont arrêté dix personnes, dont quatre meneurs de nationalités jordanienne et palestinienne, impliquées dans un vaste réseau de transplantation illégale.

En janvier dernier, un citoyen israélien, suspecté par Interpol de diriger un réseau ciblant les réfugiés syriens en Turquie pour leurs organes, a été arrêté à l’aéroport d’Istanbul et fait l’objet d’une procédure d’extradition.

