Tunisie | Météo : Les prévisions pour cette nuit

Les prévisions de l’Institut national de la météorologie, pour cette nuit, annoncent un ciel dégagé sur l’ensemble du pays, accompagné de températures légèrement en hausse, notamment dans les régions de l’Ouest.

Le ciel sera marqué par quelques nuages rares sur la plupart des régions et le vent soufflera relativement fort près des côtes Nord, tandis qu’il restera faible à modéré sur le reste du territoire.



Quant aux températures nocturnes, elles vont varier entre 6 et 10°C dans les régions Ouest (Nord et Centre) et elles seront en légère hausse dans le reste du pays variant entre 10 et 14°C.

Y. N.