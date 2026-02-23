Ramadan | Le pain subventionné se fait rare

Certaines boulangeries ont délibérément réduit leur production de pain subventionné depuis le début du ramadan et ont cessé d’approvisionner les épiceries.

C’est ce qu’a déclaré le président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic), Lotfi Riahi, dimanche 22 février 2026, à l’agence Tunis Afrique Presse (Tap), ajoutant que ces boulangeries incitent les consommateurs à acheter du pain fin ou non subventionné, plus cher. Ces pratiques constituent une violation grave de l’esprit du système de subvention et portent directement atteinte au pouvoir d’achat des citoyens.

Lotfi Riahi a rappelé à cet égard que le pain subventionné en Tunisie est soumis à un système de soutien financé par l’État via le Fonds général de compensation, et supervisé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en coordination avec l’Office des céréales, qui a le monopole de l’importation du blé.

Les finances publiques prennent en charge la différence importante entre le coût du blé importé et le prix de vente fixé par les pouvoirs publics, le soutien de l’Etat visant exclusivement à protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et non à maximiser les profits de certains professionnels du secteur, a-t-il encore expliqué.

Le président de l’Otic a estimé que toute réduction artificielle de la production de pain subventionné, tout en maintenant la production de pain non subventionné, dont la marge bénéficiaire est plus élevée, constitue un transfert illégal de l’aide publique vers des profits privés, un manquement aux obligations d’exploitation liées à l’autorisation et une pratique commerciale déloyale qui porte atteinte au droit d’accès à un produit de base subventionné.

«On a constaté un épuisement systématique et rapide des stocks, un refus d’approvisionner les points de vente extérieurs et une orientation directe des consommateurs vers des produits plus chers, ce qui équivaut à exploiter une situation de consommation délicate pour réaliser des gains supplémentaires au détriment des deniers publics et de la stabilité sociale», a indiqué M. Riahi, qui a demandé aux instances de contrôle de mettre en place immédiatement une surveillance intensive, de vérifier que les quantités de farine subventionnée reçues par les boulangers correspondent à celles qu’ils ont effectivement produites, de publier des données transparentes sur les quotas distribués et les cas d’infraction, et d’appliquer sans hésitation les sanctions administratives et légales à l’encontre de tout professionnel du secteur dont la manipulation délibérée est prouvée.

Il a également appelé à l’ouverture d’une enquête urgente sur tout soupçon d’entente ou de pression qui entraverait les réformes du secteur ou maintiendrait des privilèges injustifiés.

Au chapitre des solutions pratiques et réalisables pour réformer le système du pain et rationaliser les subventions, le président de l’Otic a proposé d’utiliser exclusivement de la farine enrichie en fibres pour la production de pain subventionné, afin de garantir que les subventions soient effectivement accordées à ceux qui y ont droit et de limiter leur utilisation à des fins autres que celles prévues.

I. B.