‘‘Hamnet’’ de Chloé Zhao aurait conquis Shakespeare lui-même

Sorti en France en janvier dernier, ‘‘Hamnet’’, film de la réalisatrice américano-britannique Chloé Zhao est d’une grande poésie et d’une rare beauté. On vous le recommande vivement.

Mohamed Sadok Lejri

Adaptée du roman éponyme de Maggie O’Farrell (2020), cette œuvre retrace la genèse intime d’un chef-d’œuvre. Bien avant de devenir l’illustre dramaturge que l’on connaît, le jeune William Shakespeare s’éprend d’Agnès, une fille des forêts à la réputation sulfureuse à cause d’une mère prétendue sorcière. De ce coup de foudre naissent trois enfants, dont les jumeaux Judith et Hamnet.

De la douleur à la création

Le film explore avec une justesse bouleversante la tragédie qui a frappé cette famille. En fait, la mort prématurée de l’un des trois enfants de William Shakespeare est le drame qui donnera naissance à l’une des pièces les plus célèbres de l’histoire : ‘‘Hamlet’’. Véritable pièce de deuil, le récit oscille entre évocation historique et souffle romanesque.

Somptueuse et d’une maîtrise technique remarquable, cette réalisation parvient à élever la déchirure du deuil au rang de poésie sonore et visuelle. L’écriture, sincère et d’une rare sensibilité, offre une tragédie capable de fendre les cœurs les plus impénétrables. Zhao réussit le tour de force d’effacer la stature historique de ses protagonistes pour ne laisser place qu’à leur humanité, rendant inoubliable le passage de la douleur brute à la création artistique.

La beauté fragile du réel

Le casting est, à cet égard, une révélation. Si la présence de Paul Mescal — dont la performance dans le second opus de ‘‘Gladiator’’ m’avait laissé sceptique — m’inquiétait, il s’avère ici magistral dans le rôle de Shakespeare qui lui est taillé sur mesure. Aux côtés d’une Jessie Buckley époustouflante dans le rôle d’Agnès, ils forment un duo d’une force inouïe. Cette direction d’acteurs exemplaire s’étend jusqu’aux jeunes interprètes, dont la justesse est constante.

Enfin, la scénographie, empreinte de grâce, alterne entre l’intimité des visages et la majesté des paysages. Chaque décor semble habité, révélant la beauté fragile du réel.

En somme, ‘‘Hamnet’’ est une œuvre d’une intensité telle qu’elle aurait sans nul doute conquis Bergman et Shakespeare lui-même.