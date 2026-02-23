Tunis | Bientôt, le «changal» au quartier Ennasr

Face à l’anarchie du stationnement automobile qui pourrit leur vie, les habitants d’Ennasr, quartier jadis huppé et aujourd’hui en quasi-abandon, en viennent à souhaiter l’installation de parcmètres, et ce qui va avec : les fameux sabots ou «changal», grues qui enlèvent les voitures mal stationnées et les transportent vers les fourrières municipales, en infligeant de lourdes amendes aux automobilistes fautifs. (Photo : Stationnement chaotique à l’avenue Hedi Nouira à Ennasr).

Cette solution, en cours de mise en place par les autorités communales, est soutenue par l’Association des résidents de l’avenue Hédi Nouira-Ennasr-Ariana (Arahn) dans le post suivant qu’elle a publié, ce lundi 23 février 2026, sur Facebook. Ladite association demande seulement que la mise en place des parcmètres ne soit pas effectuée sans communication ni consultation préalable avec les acteurs locaux, les premiers concernés et de l’engagement desquels dépendra le succès de l’opération.

«L’installation de parcmètres sur le périmètre communal de l’Ariana pourrait faire partie de la solution des problèmes d’embouteillage et de stationnement anarchique qui étouffent toute la zone et la cité Ennasr.

Toutefois, pour assurer l’efficacité, l’adhésion et la durabilité de cette mesure qui a déjà occasionné l’engagement des deniers publics pour l’achat des parcmètres, une communication moins opaque aurait été utile sur l’état des lieux, les alternatives offertes aux usagers et les modalités de mise en œuvre de cette mesure dans le cadre d’un plan de circulation et d’une démarche concertée avec les composantes de la société civile et des corps de métiers concernés par cette nouvelle mesure.

Faute d’une véritable politique de la mobilité et d’un plan scientifique et crédible de la circulation et de la mobilité, les mesures unilatérales et dépourvues des éléments de communication et de consultation préalables ont souvent démontré leur approximation et inefficacité ainsi que leur caractère éphémère.»