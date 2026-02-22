Tunisie | Croissance négative des prêts immobiliers en 2025    

Les prêts immobiliers en Tunisie ont enregistré une croissance négative en 2025, avec un recul estimé à 197,6 millions de dinars (MDT). Mais malgré ce recul, ils restent l’un des principaux types de prêts non professionnels accordés aux particuliers, avec un montant total de 13,3 milliards de dinars, selon les données publiées par la Banque centrale tunisienne (BCT).

En deuxième position viennent les prêts pour l’amélioration ou la rénovation du logement, dont la valeur s’est élevée à 11,2 milliards de dinars l’année dernière, soit une augmentation de 315,1 MDT.

Le volume des prêts bancaires destinés à la consommation s’est élevé à 5,4 milliards de dinars, soit une augmentation de 297,6 MDT.

Quant aux prêts bancaires destinés à l’acquisition de voitures, ils ont atteint, l’année dernière, un niveau de 443,3 MDT, soit une augmentation de 29,6 MDT.

Fermant la marche, le volume des prêts universitaires n’a pas dépassé 14,9 MDT.

Il convient de noter que le montant des prêts bancaires non professionnels destinés aux particuliers s’est élevé à 30,4 milliards de dinars à la fin 2025, soit une augmentation de 442 MDT.