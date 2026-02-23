Ramadhan à la Cité | Cheb Mami, un géant du Rai au Théâtre de l’Opéra

Ce vendredi 27 février 2026, l’Opéra de Tunis vibrera au rythme des succès planétaires de Cheb Mami pour une soirée organisée dans le cadre de sa programmation ramadanesque.

Le Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture de Tunis accueillera ainsi une légende vivante du Raï: Cheb Mami, l’enfant de Saïda qui est attendu après la rupture du jeûne pour une soirée magique, entre classiques indémodables et nostalgie des années 90.

Les billets sont disponibles directement aux guichets de la Cité de la Culture ou en ligne via le site officiel