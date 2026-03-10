Transport | La SNTRI lance deux liaisons entre la Tunisie et l’Algérie  

La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) a annoncé mardi 10 mars 2026, dans un communiqué, que deux nouvelles liaisons internationales seront lancées entre la Tunisie et l’Algérie, a rapporté Diwan FM.

La ligne Tunis-Alger effectuera son premier voyage le jeudi 12 mars 2026, en passant par El Kef, Tajerouine, Kalaat Senan, Constantine, Sétif et Bordj Bou Arreridj.

La fréquence des voyages est de deux par semaine, selon le calendrier suivant :

– deux départs de la gare de Bab Alioua les jeudis et samedis à 20h00 ;

– deux retours d’Alger les jeudis et samedis à 20h00.

La ligne Tunis-Annaba : effectuera son premier voyage le vendredi 13 mars et passera par Béja, Jendouba, Aïn Draham, Bouchebka, El Ayoun, El Kala (El Tarf), Aïn El Assel et Ben Mehdi.

La fréquence hebdomadaire est comme suit :

– quatre départs de la gare routière de Bab Saadoun les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 7h00 ;

– quatre retours d’Annaba les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 7h00.

La SNTRI insiste sur la nécessité de réserver à l’avance aux gares routières de Bab Saadoun et de Bab Alioua ou auprès de ses agences, et exige la présentation d’un passeport en cours de validité.

I. B.