Tunisiens bloqués au Qatar | Un vol exceptionnel prévu ce samedi

L’Ambassade de Tunisie au Qatar a annoncé, en coordination avec les autorités locales, la mise en place d’une liaison aérienne exceptionnelle assurée par Qatar Airways pour faciliter le retour des Tunisiens bloqués.

Dans un communiqué, l’Ambassade précise que ce vol direct, programmé pour le samedi 14 mars 2026, vise en priorité l’évacuation des citoyens tunisiens se trouvant actuellement au Qatar pour des motifs de visites familiales ou touristiques (visiteurs non-résidents).

Cette initiative est le fruit d’une coordination continue entre l’ambassade et les autorités qataries compétentes pour répondre à l’urgence de certains voyageurs impactés par les restrictions de déplacement suite à la montée des tensions au Moyen-Orient après les frappes israélo-américaines contre l’Iran.

Parallèlement, l’ambassade informe qu’un vol dans le sens inverse a également été programmé. La compagnie Qatar Airways assurera ainsi une liaison depuis l’aéroport de Tunis-Carthage vers Doha le dimanche 15 mars 2026.

Y. N.