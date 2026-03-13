Layali Ramadan | « Ce que le ventre dit » de Lisette Lombé et Marc Nammou

Dans le cadre de « Layali Ramadan » et du « Mois de la Francophonie », l’Institut français de Tunisie, en partenariat avec la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles et l’Association La Canaille, accueille un concert littéraire « Ce que le ventre dit » de Lisette Lombé et Marc Nammour.

Un spectacle intense où slam, rap et musique électronique se rencontrent pour porter une poésie engagée et vibrante, entre puissance des mots, énergie des corps et émotions à fleur de peau

concert littéraire est programmé pour demain, samedi 14 mars à 20h30 à Institut français de Tunisie et l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.