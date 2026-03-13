Train caillassé | La justice a tranché, les auteurs condamnés (SNCFT)

Suite aux récents actes de vandalisme ayant visé un train de la banlieue sud de Tunis, la justice s’est prononcée et jugé coupables les auteurs de ces faits.

C’est ce qu’annonce la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) dans un communiqué publié ce vendredi 13 mars 2026, en précisant que le verdict a été rendu mercredi, condamnant les auteurs ​à six mois de placement en centre de rééducation.

​Les incidents remontent à la nuit du mardi 3 mars 2026 au niveau de la station Tahar Sfar, où le train été la cible de jets de pierres massifs par des adolescents qui ont pris la fuite avant de se faire interpeller par la police.

​L’attaque a causé des dégâts matériels importants, notamment le bris de vitres et au-delà de ces dommages physiques, l’incident a provoqué un véritable mouvement de panique et de terreur parmi les passagers présents.

​Face à la recrudescence de ces actes gratuits qui pèsent sur le budget de l’État et la sécurité des usagers, la SNCFT a profité de ce communiqué pour lancer un appel aux citoyens, en particulier les parents, appelés à sensibiliser et encadrer leurs enfants.

« La protection du matériel ferroviaire est une responsabilité collective pour garantir la pérennité du service public de transport », rappelle encore la SNCFT.

Y. N.