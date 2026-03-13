Météo | Pluies et baisse des températures pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce, ce e vendredi 13 mars 2026, des précipitations et une baisse des températures, en particulier sur les hauteurs, pour cette nuit.

Le ciel sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions, qui deviendront plus denses sur le Nord, le Centre et localement le Sud, apportant des pluies éparses. L’INM précise que ces précipitations prendront parfois un caractère orageux et pourraient s’accompagner de chutes de grêle dans certaines zones.

Le vent soufflera avec une intensité relativement forte près des côtes Nord, ajoute encore la même source en annonçant une baisse des températures nocturnes qui vont varier entre 7°C et 12°C au nord et au centre et entre 12°C et 16°C au sud du pays alors qu’elles ne dépasseront pas les 5°C sur les hauteurs de l’Ouest.

Y. N.