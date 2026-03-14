En médecine, le charlatanisme est un crime

L’auteure, praticienne chevronnée, a lancé ce «cri d’alarme et appel à la vigilance» dans un post Facebook intitulé «La plume qui peut tuer au nom de la ‘‘tradition’’» ​pour attirer l’attention du public sur la menace pour la santé publique que constitue aujourd’hui certaines pratiques de la médecine traditionnelle qui s’apparentent davantage au charlatanisme et à l’escroquerie.

Pre Sonia Blibech *

Vendredi 13 mars 2026 à 16h, en plein cœur de notre service de réanimation néonatale, j’ai été confrontée à l’insoutenable.

Un père, tenant son nourrisson de 9 mois dans ses bras, me demande avec aplomb ce que je pense du traitement «à l’arabe» par la plume (تنحية البلغم بالريشة).

Il tombe pile poil sur la bonne personne, au bon moment et au bon endroit.

​Parce qu’une séance de kinésithérapie respiratoire n’a pas produit de «miracle» immédiat à ses yeux, ce père a choisi de livrer la gorge de son fils à une pratique barbare.

​Le constat est glaçant : en présence de la mère, enceinte de 5 mois, la vérité éclate.

Malgré l’opposition désespérée de la grand-mère maternelle et mère de 9 enfants, le père a imposé ce supplice à son fils à Oued Ellil (Cité des Roses), chez une septuagénaire qui opère impunément devant une foule de clients.

​Aux parents : le charlatanisme n’est pas une alternative, c’est un crime.

​La «technique de la plume» est une agression physique caractérisée.

1- ​Risque de lacération : une plume n’est pas un instrument chirurgical. Elle provoque des microdéchirures de la muqueuse oropharyngée.

2- ​Sepsis : introduire un objet souillé, porteur de germes inconnus, dans les voies respiratoires d’un bébé est une invitation à l’infection généralisée.

3- ​Fausse route et arrêt respiratoire : le réflexe de vomissement provoqué peut entraîner une inhalation du contenu gastrique ou un spasme laryngé mortel.

​En tant que professionnel de santé et responsable, je le dis : confier la vie de son enfant à l’ignorance des charlatans sous prétexte de tradition est une démission parentale pour ne pas blanchir l’ignorance en 2026 ou pour ne pas dire crime plutôt que délit.

Aux médecins en formation et pédiatres : notre devoir de dénoncer.

​Chers confrères, internes et résidents, ce cas d’école nous rappelle une vérité fondamentale de notre serment : nous sommes les derniers remparts des enfants.

​Ne soyez pas complaisants : le charlatanisme ne doit jamais être toléré par politesse culturelle. C’est une mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

​Identifiez les sévices : la pratique de la plume (تنحية البلغم بالريشة), les scarifications (التشليط), les brûlures rituelles (الكي بالنار), les applications de pétrole (قاز) et d’oignon (بصل) pour faire baisser la fièvre, l’application d’argile (الطين) pour la prévention de l’érythème fessier, l’ingestion de la « حديدة » pour élimination du méconium, etc., sont des maltraitances physiques.

​Osez dénoncer ! Face au refus de la mère de nommer la charlatane par peur, notre rôle est pédagogique mais aussi légal.

Le secret médical ne couvre pas la non-assistance à enfant en danger. Nous avons le devoir de signaler ces «officines de la mort» aux autorités compétentes et au délégué à la protection de l’enfance.

​Mon appel : Nous ne pouvons plus laisser des foules s’agglutiner devant des maisons à Oued Ellil pour voir des enfants se faire maltraiter.

La science sauve, l’obscurantisme tue.

​Grand-mère, vos larmes étaient justifiées.

Ne laissons plus l’ignorance étouffer le souffle de nos enfants.

* Professeure en néonatalogie.