Tunis | Nouveau report du procès de Saadia Mosbah

12 mars 202612 mars 2026
La demande de libération de Saadia Mosbah, présidente de l’association Mnemty a été rejetée, ce jeudi 12 mars 2026, par la Chambre criminelle près le atribunal de première instance de Tunis.

Le procès a été reporté au 19 mars courant, décision dénoncée par des activistes soutenant Saadia Mosbah qui réclament sa libération ainsi que l’abandon des charges à son encontre.

Pour rappel Saadia Mosbah a été arrêtée et placée en détention en mai 2024 pour blanchiment d’argent. Elle rejette totalement cette accusation et affirme être totalement innocente

Y. N.

