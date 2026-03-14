Abir Moussi | Verdict de la Cour d’appel dans l’affaire « du bureau d’ordre»

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict, dans la nuit de ce vendredi 13 mars 2026, dans l’affaire connue sous le nom « du bureau d’ordre», visant la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi.

Selon une source judiciaire citée par Mosaïque FM, Abir Moussi a été condamné à une peine totale de 10 ans ferme : 9 ans pour « agression visant à troubler le fonctionnement de l’État , incitation à la violence entre citoyens et trouble à l’ordre public », 6 mois pour traitement de données personnelles sans autorisation et 6 autres mois pour entrave à la liberté du travail.

Dans cette même affaire, Meriem Sassi dirigeante du PDL a écopé d’un an pour deux accusations : 6 mois pour traitement illégal de données personnelles et 6 mois pour entrave à la liberté du travail.

Pour rappel, Abir Moussi a été arrêtée en octobre 2023 alors qu’elle tentait de déposer un recours contre les décrets électoraux. L’incident avait éclaté au bureau d’ordre de la présidence, où elle contestait le refus de l’administration de réceptionner son dossier.

Y. N.