Condamnation de Ridha Charfeddine pour blanchiment d’argent

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a prononcé une lourde peine à l’encontre de l’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine.

Il a été condamné à 11 ans de prison pour blanchiment d’argent et son frère a écopé d’une peine de 7 ans dans cette même affaire, indique une source cité par Mosaïque FM dans la soirée de ce jeudi 12 mars 2026.

Un ancien président d’un club sportif, est également visé par cette affaire et a été condamné, quant à lui, à 10 ans de prison, ajoute la même source.

Pour rappel, cette affaire a débuté suite à une enquête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) qui a révélé l’existence d’un réseau de fraude et de blanchiment d’argent, impliquant Ridha Charfeddine ainsi que ses deux co-accusés.

