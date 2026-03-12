Tunisie | Report du procès de Wadie Jary

La justice a décidé, ce jeudi 12 mars 2026, de reporter le procès de Wadie Jary ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Cette affaire de suspicion de corruption, qui implique d’autres prévenus, a été reportée au 2 avril prochain par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis.

Pour rappel Wadie Jary est hospitalisé depuis lundi après la détérioration de son état de santé suite à une grève de la faim sauvage qu’il a entamé le 2 mars dernier à la prison de la Mornaguia, après la confirmation de sa peine de trois ans de prison en cassation.

Y. N.