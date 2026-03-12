Tunis | Seifeddine Makhlouf écope de 4 ans de prison

La Chambre pénale près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans une affaire de complot contre la sécurité de l’Etat visant l’ancien député Seifeddine Makhlouf

Ce dernier a été condamné à une peine de quatre ans de prison ferme dans le cadre de cette affaire qui a éclaté après une plainte d’un syndicaliste sécuritaire qui l’accuse, notamment d’avoir divulgué des informations confidentielles et sensibles liée à des enquêtes judiciaires en cours, entre autres accusations.

Rappelons qu’en janvier dernier, l’ancien député radical Seifeddine Makhlouf qui était en fuite, a été extradé d’Algérie et a été placé en détention en application de peines prononcées par contumace à son encontre en première instance ainsi que par la Cour d’appel de Tunis.

