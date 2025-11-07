Des Tunisiens à l’étranger dénoncent «la dégradation des libertés et des droits» en Tunisie

Dans un appel ci-dessous reçu ce vendredi 7 novembre 2025 et intitulé «Sauver Jawher Ben Mbarek, défendre les libertés», un groupe de Tunisiennes et Tunisiens résidant en France, dont plusieurs activistes politiques et de la société civile expriment leur «profonde inquiétude face à la dégradation continue des libertés et des droits humains en Tunisie» et appellent à «la libération immédiate de l’ensemble des prisonnières et prisonniers politiques».

Parmi les signataires de l’appel, lancé à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 6 novembre 2025 au siège de la Fédération tunisienne des citoyens des deux rives (FTCR) à Paris, on citera les anciens membres de gouvernement Mabrouk Korchid, Mohsen Marzouk, Noureddine Ben Ticha et Kamel Jendoubi et la constituante Nadia Chaabane.

Tout en dénonçant avec fermeté «les actes de répression, d’intimidation et les violations systématiques des droits fondamentaux dont sont victimes les militantes et militants engagé·es pour la liberté, la démocratie et la justice sociale», les auteurs de l’appel se disent «particulièrement préoccupé·es par la dégradation alarmante de l’état de santé du prisonnier politique Jawher Ben Mbarek en grève de la faim sauvage depuis le 29 octobre 2025, dont la vie est aujourd’hui gravement menacée, comme le confirment des témoignages et rapports concordants issus du lieu de détention.»

Ils alertent également sur «la situation dramatique des prisonnières et prisonniers politiques ainsi que des détenu·e·s d’opinion, exposé·e·s à des formes répétées de harcèlement, de mauvais traitements et d’humiliations.» Et ajoutent : «Ces personnes subissent des condamnations arbitraires et vindicatives, à l’issue de procès à distance dépourvus de toute garantie d’équité, boycottés par les accusés et leurs avocats et fermés aux journalistes, observateurs indépendants et familles des détenus; une pratique sans précédent dans l’histoire judiciaire tunisienne.» Enfin, ils exigent «la libération immédiate de l’ensemble des prisonnières et prisonniers politiques, des militant·e·s associatifs, des détenu·e·s d’opinion et de toutes les personnes arrêtées pour leur participation à des mouvements sociaux, syndicaux ou environnementaux».

Rappelons qu’un rassemblement de solidarité avec Jawher Ben Mbarek se tiendra à Paris ce vendredi 7 novembre à 18h à la Fontaine des Innocents (Place Joachim-du-Bellay, Paris 1er – M° Châtelet-Les Halles).

I. B.