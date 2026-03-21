Espérance Tunis vs Al Ahly en live streaming : match retour Ligue des Champions CAF 2026

Ce Espérance Sportive de Tunis – Al Ahly SC s’annonce comme l’un des duels les plus intenses des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine 2025-2026, avec l’Espérance en tête après une victoire 1-0 au match aller à Radès. Alors que le match retour se jouera ce samedi au Stade international du Caire à huis clos, les deux géants nord-africains préparent leurs compositions et stratégies dans l’espoir de décrocher une place en demi-finales. Toutes les informations clés — date, heure, alignements probables, enjeux tactiques et actualités des deux équipes — pour ne rien manquer de ce choc continental.

EST vs Ahly en live streaming : quart de finale retour