​Patrimoine | Journée volontaire de nettoyage et d’entretien du site archéologique d’Utique

​Dans le cadre de la préservation du patrimoine civilisationnel national et afin de renforcer la culture de sauvegarde de nos trésors historiques, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) mobilise ses partenaires pour une grande action citoyenne.

En collaboration avec le Rotary District 9010 et le Rotary Club Gammarth Azure, ainsi que plusieurs acteurs de la société civile et sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, une journée de volontariat est organisée pour le nettoyage et la maintenance du site archéologique d’Utique.

Cette action citoyenne, vise à redonner redonner de l’éclat à l’un des joyaux de l’histoire tunisienne, débutera à partir de 09h et s’inscrit dans une stratégie globale visant à valoriser les sites archéologiques et à assurer leur pérennité. Au-delà du simple entretien technique, l’objectif est de susciter une prise de conscience collective : notre patrimoine n’est pas seulement un vestige du passé, mais un pilier fondamental de notre identité nationale.

​« ​Participer à cette journée, c’est contribuer directement à la sauvegarde de la mémoire de la Tunisie. Que vous soyez passionné d’histoire, étudiant, ou simple citoyen engagé, votre aide est précieuse pour redonner au site d’Utique la splendeur qu’il mérite. Soyez au rendez-vous… et partageons ensemble la responsabilité de protéger notre histoire », indiquent les organisateurs.

Y. N.