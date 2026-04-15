Drogue à l’Ariana | Laboratoire clandestin, saisie record et dealers arrêtés (Photos)

Les unités de la garde nationale de l’Ariana ont mis fin aux activités d’un réseau de trafic de drogue opérant entre El Menzah et El Omrane. Composé de quatre étrangers et d’un Tunisien, le groupe camouflait sa marchandise dans des colis de luxe pour l’exporter clandestinement.

Dans son communiqué, la Direction générale de la Garde nationale (DGGN) a précisé que l’enquête a permis de découvrir un laboratoire clandestin, équipé de machines sophistiquées pour la fabrication et l’emballage de drogues de synthèse.

La GN a ainsi saisi 10 millions de comprimés en cours de fabrication, 14 000 comprimés déjà prêts à la vente et à la consommation, d’importantes quantités de matières premières et de produits chimiques ainsi que trois véhicules utilisés pour la distribution.

L’enquête a également mené à l’arrestation de cinq individus : quatre étrangers et un Tunisien. Pour échapper à la vigilance des services de sécurité, le réseau utilisait le conditionnement de la drogue dans des boîtes-cadeaux et l’utilisation de taxis pour transporter la marchandise.

Tous les membres de ce réseau ont été placés en détention après consultation du Parquet.

Y. N.