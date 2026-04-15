Météo-Tunisie | Pluies orageuses pour cette nuit

l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour cette nuit, de fortes précipitations dans le nord et des vents soutenus sur le littoral.

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues sur le Nord et localement sur le centre et la vigilance est de mise, car ces pluies seront parfois intenses, particulièrement sur les zones côtières du Nord et à l’extrême Nord-Ouest, où des cumuls importants sont prévus.

​Le vent de secteur Nord-Ouest continue de souffler avec force près des côtes et sur les hauteurs. Dans les autres régions, il sera modéré, bien qu’il puisse dépasser temporairement les 70 km/h sous forme de rafales lors du passage des nuages orageux.

​Les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 10 et 14°C au nord et dans les régions de l’ouest et ne dépasseront pas les 7°C sur les hauteurs. Pour le reste du pays, les températures varieront entre 14 et 18°C.

Y. N.