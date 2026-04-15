Alerte météo à Tunis | Le gouverneur appelle à la vigilance

Face à l’arrivée imminente de fortes perturbations météorologiques, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a instauré un état d’alerte dès ce mercredi 15 avril 2026.

L’Institut mational de la météorologie (INM) prévoit des cumuls de pluie pouvant atteindre 30 à 50 mm en un temps très court. Cette situation présente des risques réels d’inondations localisées et de crues soudaines.

Le gouvernorat a appelé les citoyens à la plus grande prudence :

Eviter impérativement les abords des oueds et les zones de stagnation d’eau

Ne jamais toucher aux poteaux électriques et rester à distance des câbles par temps de pluie

Réduire la vitesse sur les routes et augmenter les distances de sécurité

Sécuriser tout objet extérieur susceptible d’être emporté par les vents.

Toutes les structures de l’État sont sur le pied de guerre pour minimiser les dégâts, a-t-il assuré citant notamment l’Onas et les services de l’équipement vérifient les réseaux d’évacuation, une coordination étroite avec la Steg pour intervenir sur d’éventuelles coupures, la Protection civile et l’Union tunisienne de solidarité sociale, qui ont mobilisé leurs moyens logistiques et humains.

Y. N.