Prix Comar d’Or 2025-2026 | Liste définitive des romans en lice

Les Prix littéraires Comar d’Or 2025-2026, décernés chaque année par les Assurances Comar à six romans tunisiens, fêtent cette année leur 30e anniversaire. Une session qui s’annonce exceptionnelle par le nombre de romans en lice (60 en langue arabe et 33 en français) que par la qualité des œuvres présentées.

Les deux jurys du prix, composés de romanciers, de critiques, d’universitaires et de journalistes, devront délibérer dans moins d’un mois pour que les six prix (deux Comar d’or, deux Prix spéciaux du Jury et deux Prix Découverte) soient décernés lors d’une soirée festive le 23 mai 2026 au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture Chedly Klibi de Tunis.

Le comité du prix a publié le communiqué suivant annonçant la liste définitive des romans concourant pour les prix.