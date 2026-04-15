Intempéries | Suspension des cours ce jeudi à Jendouba

Face aux conditions météorologiques et aux risques d’inondations, la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles de Jendouba a pris des mesures radicales pour garantir la sécurité des citoyens.

Réunie ce mercredi 15 avril 2026 au siège du gouvernorat, la Commission régionale a décidé la suspension totale des cours pour la journée du jeudi 16 avril 2026.

Cette décision intervient alors que la région subit des précipitations exceptionnelles engendrant une montée des eaux avec un niveau des oueds ayant atteint des seuils critiques, des glissements de terrain et des coupures de routes, actuellement impraticables, notamment en milieu rural et au niveau des intersections avec les cours d’eau.

La suspension des activités pour la journée de demain concerne l’ensemble des délégations du gouvernorat de Jendouba pour :

Les établissements scolaires publics et privés (Primaire, Préparatoire et Secondaire).

Les centres de formation professionnelle.

Les centres de réadaptation pour personnes à besoins spécifiques.

Alors que l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit de fortes précipitations sur l’extrême nord pour cette nuit et demain, la Commission a annoncé rester en session permanente.

Y. N.