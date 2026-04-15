France | Deux Tunisiens tués en moins de 48 heures

La communauté tunisienne en France est sous le choc après deux homicides par arme à feu survenus en l’espace de deux jours, dans deux affaires distinctes à Grenoble et en Corse, ayant coûté la vie à deux ressortissants tunisiens. Les autorités judiciaires françaises ont ouvert des enquêtes pour homicide volontaire afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits.

À Grenoble (Isère), un Tunisien âgé de 38 ans et père de trois enfants, a été mortellement touché par plusieurs tirs dans la nuit du 11 au 12 avril 2026, sur la place Notre-Dame, peu après avoir quitté son travail d’agent de sécurité.

Selon les premiers éléments relayés par la presse locale, la victime a été atteinte par plusieurs balles et est décédée sur place. Une femme âgée de 26 ans a également été blessée au bras lors de la fusillade et prise en charge par les secours.

Dans une seconde affaire, en Corse, un homme de 41 ans, identifié comme Hamdi Ben Rhouma, a été tué par balles à Solaro, en Haute-Corse.

Les faits se sont produits dans la nuit du 9 au 10 avril, selon plusieurs sources concordantes. La victime a succombé à ses blessures sur les lieux du drame.

Dans les deux cas, les investigations se poursuivent sous l’autorité des parquets compétents. Les enquêteurs cherchent à établir les mobiles et à identifier les auteurs de ces attaques.

Ces deux affaires, survenues dans un laps de temps très court, ont provoqué une vive émotion au sein de la diaspora tunisienne en France, qui appelle à davantage d’éclaircissements sur ces violences.

Djamal Guettala