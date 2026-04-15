Tunis | Wadie Jary à nouveau hospitalisé en urgence

L’état de santé de l’ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary, s’est brusquement dégradé dans la soirée du lundi 13 avril 2026, nécessitant son transfert de la prison vers l’hôpital.

Dans un communiqué publié ce mercredi via sa page Facebook, Wadie Jary a été victime d’une chute brutale de sa tension artérielle et de son rythme cardiaque, accompagnée de plusieurs autres symptômes alarmants. Face à cette urgence médicale, il a été transféré de toute urgence à l’hôpital, où il a été admis en unité de soins intensifs.

Il y reçoit actuellement les soins nécessaires, prodigués par une équipe médicale spécialisée et adaptée à la criticité de son état, lit-on encore dans le communiqué, dans lequel des remerciements ont été adressés aux cadres et agents de la prison civile de la Mornaguia pour leur réactivité ainsi qu’au personnel médical et paramédical du CHU pour la qualité de la prise en charge.

Y. N.