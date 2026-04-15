La Journée de pitchs du Bootcamp de l’AgriTech4Tunisia Innovation Challenge se tiendra le jeudi 16 avril 2026 de 9h00 à 15h00 (GMT+1), à l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat), è Tunis.

Cette journée, organisée par les Centres du CGIAR — l’Alliance Bioversity International et Ciat (via la plateforme Accelerate for Impact) et le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (Icarda) — Mazam, l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (Iresa), marque la conclusion d’un bootcamp intensif de 4 jours à Tunis, au cours duquel 24 équipes d’innovation — sélectionnées parmi 253 candidatures provenant de 41 pays — auront travaillé à affiner leurs solutions agri-tech en améliorant leurs compétences de présentation, en échangeant avec des agriculteurs et des chercheurs, en validant l’applicabilité dans le monde réel et en explorant les opportunités de marché et de financement en Tunisie.

Les innovations présentées lors de la Journée de pitchs du Bootcamp portent sur des priorités clés telles que la gestion durable de l’eau, l’agriculture de précision et climato-intelligente, les solutions post-récolte et d’accès au marché, l’inclusion dans l’agri-finance et l’assurance, le développement de la chaîne de valeur et de l’économie circulaire, ainsi que les technologies numériques de vulgarisation et de renforcement des capacités.

Le 16 avril, la promotion présentera ses solutions devant un comité de sélection, des chercheurs, des leaders de l’agribusiness, des experts du secteur et des partenaires de l’écosystème.

Le comité de sélection choisira 10 équipes pour intégrer un programme d’accélération entièrement financé de 3 mois, soutenu par l’expertise scientifique du CGIAR et l’accès à des investisseurs.

Lors de la Journée de pitchs du Bootcamp, les 24 équipes présenteront chacune un pitch de 5 minutes suivi d’une session de questions-réponses de 3 minutes.

Le comité de sélection évaluera les pitchs et annoncera les 10 équipes sélectionnées pour le programme d’accélération au cours de la semaine du 20 avril via les réseaux sociaux.