IFT | Hommage à May Angeli, l’artiste française dont le cœur battait pour Tunis

L’Institut français de Tunisie (IFT) a annoncé avec émotion la disparition de May Angeli. De la Médina de Tunis aux sommets de Boukornine, l’œuvre de cette virtuose de la xylographie restera à jamais liée aux paysages et aux artistes tunisiens avec lesquels elle a collaboré durant des décennies.

L’IFT a rendu hommage dont l’’artiste française dont le cœur battait pour Tunis :

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de May Angeli, le 11 avril dernier.

Grand nom de la littérature jeunesse, son œuvre d’illustratrice et d’autrice se distingue par un rapport très sensible à la nature et au vivant, et un engagement fort pour l’ouverture et la tolérance.

Outre la gouache, l’encre ou l’aquarelle, son travail s’illustre également par un usage virtuose de la xylographie, nom savant de la gravure sur bois. La légende veut d’ailleurs qu’elle ait adopté cette pratique à la suite d’une visite de la médina de Tunis.

May Angeli entretenait en effet des liens forts avec la Tunisie, dont l’influence est très présente dans ses œuvres.

Elle a collaboré avec plusieurs artistes tunisiens, tels que le metteur en scène Moncef Dhouib, ou l’éditeur Noureddine Ben Khedher, des éditions Cérès, chez qui elle a publié de nombreux ouvrages.

Témoignage de ces liens de longue date, une exposition organisée en 2003 à la Médiathèque Charles de Gaulle, « May Angeli à Tunis », qui donnait notamment à voir de très belles gravures de Boukornine.

Toutes nos pensées vont aux proches de May Angeli, dont l’œuvre continuera de faire rêver les enfants comme les grands à un monde plus sensible aux autres et à la nature.